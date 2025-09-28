Фестиваль "Будем жить" завершился показом фильма "Пуанты для моей мамы"

За время работы фестиваля зрители смогли увидеть полнометражные и короткометражные игровые фильмы и документальное кино

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. XIV Московский международный кинофестиваль "Будем жить" завершился в Москве показом фильма-победителя проекта "Пуанты для моей мамы" (режиссер Яна Недзвецкая). Церемония закрытия проходила в кинотеатре "Синема парк Мосфильм", передает корреспондент ТАСС.

За время работы фестиваля - он проходил с 21 по 28 сентября - зрители смогли увидеть полнометражные и короткометражные игровые фильмы, документальное кино, также состоялись специальные показы, прошел ряд мастер-классов.

"Эта картина для всей семьи, но, по моему мнению, во многом фильм обращен именно ко взрослым, особенно - к матерям. Последние лет 10 я стала наблюдать, что семьями занимаются больше отцы: сейчас, кажется, что матери чаще уходят из семьи. Хочу, чтобы взрослые увидели эту ленту и задались вопросом: "А не я ли это?", - отметила во время церемонии Недзвецкая.

Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева отметила, что победитель фестиваля был определен единогласно. "Вы знаете, это был тот редкий случай, когда мы все совпали в выборе фильма-победителя. Члены жюри практически во всех оценках согласились друг с другом. Да, были минимальные споры, но они приобретали форму обсуждения того, как правильно представить со сцены те или иные фильмы", - сказала она.

Программа киносмотра включала в себя работы современных российских и зарубежных режиссеров. На участие в фестивале поступило более 800 заявок из 36 стран, из которых в конкурсную программу было отобрано 39 фильмов из 9 стран. В 2025 году фестиваль был посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Основной темой киносмотра стало мотивационное кино. Мероприятия фестиваля проходили в таких кинотеатрах, как "Октябрь", "Синема парк Мосфильм", киноцентре "Эльдар", ВГИК им. С. А. Герасимова, Театре на Малой Ордынке и арт-центре Института современного искусства.

Международный фестиваль "Будем жить" - ежегодное событие культурной жизни Москвы. В программу входят фильмы современных российских и зарубежных авторов, направленные на формирование зрительской культуры и популяризацию нравственно-духовных ценностей. Организаторами фестиваля выступают фонд "Кинематографист" и АНО "Центр развития креативных проектов".