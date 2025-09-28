Экспозиция откроется в рамках литературно-музыкального фестиваля "Осень в Заосье"

ПСКОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Выставка "Пушкинский лубок" из собрания Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" будет представлена на родине писателя Адама Мицкевича в Белоруссии. Экспозиция откроется в рамках литературно-музыкального фестиваля "Осень в Заосье" в музее-усадьбе классика в Барановичском районе Брестской области, сообщили ТАСС в пресс-службе "Михайловского".

"Выставка включает два графических цикла известного театрального художника Игоря Шаймарданова. Первый представляет собой выполненные в лубочной манере иллюстрации к стихотворениям Пушкина и "Евгению Онегину", второй знакомит с видами Пушкинского заповедника", - рассказали в пресс-службе.

По словам музейщиков, особенностью работ Шаймарданова является "непосредственное участие" Пушкина в сюжетах - "образ поэта органично вплетен в композицию каждого листа". Выставка будет работать в течение всего периода проведения фестиваля. Организаторы подчеркивают, что это событие продолжает традиции культурного диалога между Россией и Белоруссией, связывающего имена двух великих поэтов - Пушкина и Мицкевича.

Кроме того, в рамках фестиваля "Михайловское" представит новую игровую программу, созданную на основе псковского и пушкиногорского фольклорного материала.

"В интерактиве будет обыграна лубочная сказка "Как мыши кота хоронили", - рассказала руководитель отдела массовых мероприятий музея, участник фольклорного коллектива "Пушкинская деревня" Ирина Егорова.

Пушкинский заповедник является давним партнером Государственного музея истории белорусской литературы, который выступает одним из организаторов фестиваля. Несмотря на многолетнее сотрудничество, "Михайловское" участвует в празднике "Осень в Заосье" впервые.