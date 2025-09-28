На НТВ пройдет премьера сериала "ПИН-код" о телефонном мошенничестве

Как рассказал продюсер проекта Антон Смирнов, зрители увидят, какие психологические уловки и технологии используют аферисты, чтобы похищать средства граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Премьеру многосерийного остросюжетного детектива "ПИН-код", в котором детально показана работа мошеннических кол-центров, покажут на телеканале НТВ. Это первый проект на российском телевидении, который тщательно исследует эту проблематику, в основе сюжета - реальные уголовные дела и истории жертв мошенников, сообщил ТАСС продюсер проекта Антон Смирнов.

К работе над сериалом в качестве консультантов создатели привлекли сотрудников главка МВД по Петербургу и Ленинградской области, а также служб безопасности ведущих российских банков - они же стали прообразами главных героев. "И полицейские, и сотрудники службы безопасности на протяжении всего нашего периода работы удивлялись, что до сих пор ни на экранах, ни на платформах никто не сделал историю, связанную именно с серьезным подходом к разбору всех этих случаев, которые захлестнули страну. Это действительно первый серьезный сериал, потому что есть и с комичным оттенком, и документальные проекты, но именно игрового художественного многосерийного фильма до сих пор не было. У нас задача была еще правильно рассказать, чтобы люди понимали, как это устроено, и это несло еще просветительскую функцию", - отметил Смирнов.

Зрители увидят, как работают преступные сети телефонных мошенников, какие психологические уловки и технологии они используют, чтобы втираться в доверие и похищать сбережения людей.

Съемки проходили в Великом Новгороде при поддержке кинокомиссии Новгородской области. "Нам хотелось, чтобы эта история отражала визуально не Петербург, "улицы разбитых фонарей", а типичный российский город, в котором есть какие-то кварталы разных типов застройки, чтобы мы не видели, что это история московская или петербургская, а что это происходит сегодня в любом городе, в любом месте вне зависимости от региона. Это все истории, которые типичны, которые у каждого из нас на слуху, но, несмотря на это, они продолжают случаться ежедневно", - сказал Смирнов.

Премьерные показы первых 10 серий стартуют 29 сентября в 20:00 мск. В ролях: Алексей Комашко, Екатерина Маликова, Полина Кузьминская, Наталья Фенкина, Нина Гогаева, Алексей Сахаров, Анастасия Артемьева, Шамиль Мухамедов, Сергей Векслер. Режиссер проекта - Игорь Ромащенко. Генеральный продюсер - Виктор Будилов. Производство - "Студия гамма" и "Гамма синема" по заказу НТВ.