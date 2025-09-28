В Смоленске стартует Международный фестиваль документального кино "Евразия. Doc"

В программу фестиваля вошли 35 документальных фильмов, а также десять коротких метров от участников молодежного конкурса, круглые столы, встречи с документалистами и специальными гостями

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. IX Международный фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия. Doc" открывается в Смоленске, он продлится до 1 октября, а с 1 по 3 октября пройдет в Минске, сообщили организаторы.

"Фестиваль "Евразия. Doc" тесно сомкнут с реальной жизнью, он, собственно, про жизнь, про нас в ней. Это не исключает лиричности, созерцательности, иногда и некоторой отстраненности в работах участников, при этом, всегда в программе фестиваля присутствует баланс межу личным и общественно значимым, камерным и масштабным, актуальным современным и актуальным историческим. И нельзя не отметить выстроившийся в проекте баланс между документальным телевизионным кино и авторским. "Евразия. Doc" как живой проект уже сам направляет его создателей, сам продвигает логику своего развития. Самое важное, что наш проект состоялся в своей самобытности и стал частью объективной реальности. Культурной, общественной, творческой" - отметил директор IX фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия. Doc" Валерий Шеховцов.

В программу фестиваля вошли 35 документальных фильмов, а также десять коротких метров от участников молодежного конкурса, круглые столы, встречи с документалистами и специальными гостями. Картина "Тайметов. Вестник победы" члена жюри Эльдара Юлдашева будет представлена специальным внеконкурсным показом. Жюри основного конкурса возглавляет декан Высшей школы телевидения МГУ, журналист Виталий Третьяков.

Показы молодежного конкурса будут проходить в Смоленском государственном институте искусств, имена победителей озвучат в Минске на церемонии закрытия фестиваля.

Фестиваль "Евразия. Doc" проводится с 2016 года, его главными целями и задачами являются создание площадки для интеграционных культурных процессов на евразийском пространстве, выявление и поддержка талантливых документалистов, организация массовых показов качественного современного документального кино и дискуссий на актуальные общественно-политические темы. В 2025 году проходит при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). ТАСС - информационный партнер фестиваля.