Режиссером фильма стал Владимир Котт

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Съемки комедии "Дедмобиль" с народным артистом РФ Юрием Стояновым в главной роли стартовали в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

"В Москве начались съемки комедии "Дедмобиль", в которой шофер Валера неожиданно становится "водителем" для сбежавшего из лаборатории умного такси. В главной роли - Юрий Стоянов, за режиссерским рулем - Владимир Котт ("Непослушник")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продюсерами выступили создатели блокбастера "На деревню дедушке" Георгий Малков и Ясмина Бен Аммар. Роли пассажиров такси исполнят, в частности, Олеся Иванченко, Татьяна Орлова, Полина Денисова. Фильм снимается при поддержке Фонда кино.

"Дедмобиль" - это актуальный разговор о нашем времени в комедийной оправе. Инновационные технологии преследуют нас везде, но единственное, на что они пока не способны, - это дарить тепло. Мой герой Валера оказывается заложником прогресса, но в конечном счете именно его человечность делает его сильнее любой машины", - приводятся слова Стоянова.