Против Кехмана завели уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены театра

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Владимир Кехман освобожден от должности генерального директора МХАТ им. Горького с 29 сентября. Соответствующий приказ Минкультуры РФ есть в распоряжении ТАСС.

"Прекратить действие трудового договора от 28.10.2021 Nº 01-281021-09.03-40 с руководителем государственного учреждения и освободить Кехмана Владимира Абрамовича от должности генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры. "Московский Художественный академический театр имени М. Горького" 29 сентября 2025 года", - говорится в тексте приказа.

Согласно документу, Кехман уволен в соответствии со статьей 279 ТК РФ "Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора".

Ранее в отношении Кехмана возбудили уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены театра (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.