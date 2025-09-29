В Москве открылся книжный магазин при штаб-квартире Союза писателей России

Также первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский анонсировал открытие новой "Книжной лавки писателей" на Кузнецком мосту

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Первый секретарь Союза писателей России (СПР) Владимир Мединский открыл "Книжную лавку писателей" при штаб-квартире Союза писателей России (СПР), передает корреспондент ТАСС.

"Это необычный книжный магазин. Это будет место встреч, клуб, обязательно будет кафе. Это действительно место, которое, можно сказать, "намолено". <…> Теперь, благодаря решению президента и объединению нашего союза, весь этот комплекс возвращен в Союз писателей. Мы открываем то, чего раньше не было, и это привлечет как читателей, так и авторов. Мы будем представлять это место для наших членов и проводить презентации книг, восстанавливая старые добрые традиции", - сказал он.

Кроме того, Мединский анонсировал открытие новой "Книжной лавки писателей" на Кузнецком мосту. "В скором времени на Кузнецкий мост должна вернуться еще одна "Книжная лавка писателей", которая закрылась около 20 лет назад. <…> Мы будем двигаться вперед и восстанавливать нашу литературную традицию. Главное - чтобы мы вновь стали самой читающей страной", - заключил он.

В торжественном открытии также приняли участие член коллегии Министерства культуры РФ и президент Российского книжного союза Сергей Степашин, ответственный секретарь правления СПР Николай Иванов, генеральный директор издательства "Вече" Леонид Палько , писатель Александр Проханов, генеральный директор "Российской государственной библиотеки", член Секретариата правления СПР, президент Российской библиотечной ассоциации Вадим Дуда, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, а также директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев.

Штаб-квартира Союза писателей России представляет собой архитектурный и исторический памятник XVIII века. Изначально здание было возведено как Шефский дом для высокопоставленных офицеров российской императорской армии. Здесь собирались представители элиты общества - офицеры и известные дворяне, а также проходили встречи декабристов. В 1970 году это здание было передано Союзу писателей РСФСР для служебных нужд.