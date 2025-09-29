В частности, в списке находятся работы "Новая британская сцена 1997-2019" Галины Коваленко и "Театр французского символизма" Вадима Максимова

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Восемь произведений, в том числе посвященные творчеству Николая Островского и русской опере, вошли в короткий список премии в области литературы о театре "Театральный роман". Шорт-лист огласил ректор ГИТИСа, председатель Гильдии театроведов, театральных критиков и театральных издателей Григорий Заславский на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы подхватили эту премию, <...> когда ей было необходимо "новое дыхание". Самое главное, что такая премия, возникшая из частной инициативы, нуждается в институциональной поддержке и появлении театроведов и театральных критиков. <…> Собранные за годы активной творческой и профессиональной деятельности рецензии представляют собой со временем довольно интересную картину развития театра, его бытования и важных тенденций. Поэтому очень важно, чтобы кто-то собирал эти рецензии по крупицам из газет, которые желтеют, рвутся и исчезают, и превращал их в книги, которые дают представление о жизни театра. Когда ты заходишь в крупный магазин и видишь, что там еще остались разделы книг о театре, это вселяет оптимизм: значит, кому-то это по-прежнему нужно", - сказал он.

В короткий список вошли произведения: "Новая британская сцена 1997-2019" Галины Коваленко, "Театр французского символизма" Вадима Максимова, "Евгений Онегин" П.И. Чайковского: премьерное пятилетие (1879-1884) в зеркале прессы" Анны Виноградовой, "Русская опера на службе у государства" Дмитрия Изотова, "Братья Карамазовы на сцене Московского художественного театра" (1910), "Островский А.Н. Летопись жизни и творчества", "Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра XX века. Выпуск 8", "Мейерхольд В.Э. Наследие. Спектакли: "Ревизор". Т. 1 Кн. 1 Подготовка сценического текста" и "Мейерхольд В. Э. Наследие. Спектакли: "Ревизор". Т. 1 Кн. 2 Подготовка сценического текста" издательства ГИТИС.

"Театральные книги представляют собой определенный культурный фундамент. В настоящее время мы обсуждаем их качество, авторов, способы поиска издателей и количество таких книг. <…> Проблема заключается в том, что театральные книги выходят очень разрозненно. Создавая такой агрегат [премию], мы хотим предоставить людям возможность находить нужную информацию и обсуждать новые поступления", - подчеркнула руководитель издательства "Навона" Елена Эрикссен.

Ежегодная премия в области литературы "Театральный роман", присуждаемая авторам книг о театральном искусстве, вручается с 2014 года. Учредителем премии с 2024 года является Гильдия театроведов, театральных критиков и издателей. Имена лауреатов будут объявлены 1 октября 2025 года на торжественной церемонии в Арт-кафе Государственного академического театра имени Е. Вахтангова.