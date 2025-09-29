В России впервые издали "Черный Снег" Пола Линча

Книга появилась на полках книжных магазинов 29 сентября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Роман современного ирландского писателя Пола Линча "Черный снег" впервые переведен на русский язык. Книга появилась на полках книжных магазинов 29 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства "Азбука".

"Сегодня <...> в издательстве "Азбука" выходит роман ирландского писателя Пола Линча "Черный снег". Перевод с английского - Шаши Мартынова. С выпуском "Черного снега" российский читатель получает полный бэклист романов писателя. "Черный снег" - впервые на русском", - говорится в сообщении.

Над переводом с ирландского работала Шаши Мартынова. В "Черном снеге" сочетаются элементы античной трагедии и психологический анализ. Действия в книге разворачиваются в 1945 году в Ирландии. "Фермер Барнабас Кейн пытается восстановить хозяйство после пожара и гибели друга, но его семья оказывается втянутой в трагический круг вины, утраты и расплаты", - рассказали о сюжете в пресс-службе.

Впервые роман Линча вышел в 2014 году в Ирландии и был отмечен французской премией Prix Libr’ Nous. Говоря о фигуре автора, в "Азбуке" подчеркнули, что в 2023 году за произведение "Песнь пророка" его удостоили Букеровской премии. Сегодня на счету писателя пять романов, переведенных на десятки языков.

"Издательство будет продолжать работу с Линчем и представит новые книги в серии "Большой роман" (в этой же серии вышел роман "Черный снег" - прим. ТАСС), как только они выйдут в свет", - заключили в пресс-службе.