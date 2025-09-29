Творческий коллектив был отмечен кубком VI Всероссийского фестиваля национальных театров "Федерация"

ГРОЗНЫЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Московский академический музыкальный театр (МАМТ) представил "Евгения Онегина" на сцене госфилармонии Чеченской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Московский академический музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко завершил гастроли в Чеченской Республике. Кульминацией стало исполнение оперы П. И. Чайковского "Евгений Онегин" на сцене Государственной филармонии им. А. Шахбулатова в Грозном, ставшее самым масштабным проектом в рамках VI Всероссийского фестиваля национальных театров "Федерация", - говорится в сообщении.

Уточняется, что директор фестиваля "Федерация " Хава Ахмадова и директор Чеченской государственной филармонии имени А. Шахбулатова Мадина Шагидаева вручили главному дирижеру МАМТ Феликсу Коробову нагрудный знак "За развитие культуры", учрежденный Министерством культуры Чеченской Республики, а творческий коллектив МАМТ был отмечен кубком VI Всероссийского фестиваля национальных театров "Федерация".

"Фестиваль "Федерация" за время своего существования стал поистине значимым культурным событием для всей страны, авторитетным смотром, к участию в котором ежегодно стремятся десятки коллективов. Для нас было особенно важно разделить это пространство с достойнейшими представителями национальных театров России. Мы благодарны Чеченской земле за теплый прием, за необыкновенную энергию этого места и энергетику людей, которые нас здесь окружали. Наш театр, наши артисты будут искренне рады выстраиванию дальнейшего взаимодействия с Чеченской Республикой. Именно через искусство, через мягкую культурную силу мы можем говорить о вечных ценностях, о том, что делает нас единым народом", - приводит пресс-служба слова генерального директора МАМТ Андрея Борисова.

Помимо участия в фестивале, МАМТ провел благотворительную акцию в Беслане, почтив память жертв трагедии. Генеральный директор МАМТ Андрей Борисов, артисты театра вместе с главой республики Северная Осетия - Алания Сергеем Меняйло возложили цветы к мемориалу на кладбище "Город Ангелов" в Беслане.