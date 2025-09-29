Ему было 69 лет

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский писатель и публицист Александр Бушков умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил писатель Дмитрий Иванов на своей странице во "ВКонтакте" со ссылкой на жену Бушкова

"Умер. Сердце остановилось. Пытались реанимировать, не вышло", - написала жена Елена писателю Иванову.

Бушков родился 5 апреля 1956 года в Минусинске. Свою карьеру писателя он начал в редакции "Молодой гвардии". Первую книгу выпустил в 1986 году. Стал известен благодаря циклам романов "Пиранья", "Бешеная", "Сварог". По книге "Охота на пиранью" в 2006 году был снят одноименный боевик.