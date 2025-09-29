В исполнении петербургского хора прозвучит русская духовная музыка XVIII-XX веков, русские романсы и народные песни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Певческая капелла Санкт-Петербурга отправится в первые гастроли нового сезона в Якутию. Дни этого коллектива пройдут с 30 сентября по 2 октября на XV Международном арктическом музыкальном фестивале "Северное сияние" в Якутске, сообщила пресс-служба капеллы.

"Две гастрольные программы будут исполнены под управлением главного дирижера Хора капеллы Николая Курбатова. Фестиваль откроется 1 октября концертом на сцене Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Дмитрия Сивцева-Суорун Омоллоона. В исполнении петербургского хора прозвучит русская духовная музыка XVIII-XX веков, русские романсы и народные песни", - рассказали в пресс-службе.

На следующий день Певческая капелла вместе с Симфоническим хором Филармонии Якутии и Государственным симфоническим оркестром Symphonica ARTica исполнят симфоническую поэму "Колокола" Сергея Рахманинова. Во втором отделении прозвучат песни, посвященные Великой Отечественной войне. К этому событию подготовлена выставка "История капеллы", рассказывающая о старейшем хоре России.

Как напомнили в пресс-службе, впервые капелла выступила в Якутске в октябре 2014 года. Нынешние гастроли организованы в рамках программы Министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны".