Это стало возможным благодаря федеральному проекту "Музейные маршруты России"

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Библиотека музеев России появилась в школе №32 в городе Владивостоке в ходе федерального проекта "Музейные маршруты России", сообщили журналистам в пресс-службе Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

"Библиотека музеев России" появилась в школе №32 города Владивостока. 300 самых разных книг - от исторических до художественных - передали школьникам участники проекта "Музейные маршруты России", проходящего в эти дни в столице Дальнего Востока. На полках новой библиотеки - множество городов и регионов, вся большая страна", - рассказали в пресс-службе.

В благотворительной акции, инициированной музеем Арсеньева, приняли участие около 30 российских музеев. Книги в дар школьникам передали правительство Приморского края, представители Дальневосточного морского пароходства и компании "Рыбный островок".

Выпускник школы, ныне директор музея-заповедника истории Дальнего Востока Виктор Шалай добавил, что будет организован конкурс среди самых читающих.

С 28 сентября по 1 октября во Владивостоке проходит сессия федерального проекта "Музейные маршруты России", организованная Министерством культуры РФ совместно с правительством Приморского края. Тема сессии - "Музей. Историческая память и образ будущего". В деловой программе принимают участие руководители крупнейших российских музеев и ведущие эксперты отрасли.