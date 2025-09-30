АРХАНГЕЛЬСК, 30 сентября. /ТАСС/. Три игровых художественных фильма преимущественно в жанре комедии впервые сняли за год в Архангельской области. Как рассказал ТАСС руководитель регионального отделения Союза кинематографистов России Анатолий Конычев, обычно в Поморье снимают исторические картины или фильмы о войне.

"Раньше в Архангельской области снимали в основном серьезное кино - исторические драмы, военные сюжеты, документальные картины. А в этом году у нас впервые сразу три художественных фильма в жанре комедии. И это здорово: Архангельск может стать площадкой для фильмов любого жанра - от исторических драматических, романтических комедий до экшенов, фантастики", - сказал Конычев.

Для картины "Трое в булочной и без собаки" булочную построили в конторе бывшего кирпичного завода в исторической деревне Уйма под Архангельском. Фильм рассказывает о детях, неожиданно оставшихся старшими в булочной родителей. В нестандартной ситуации им приходится находить контакт с покупателями, давать отпор мошенникам и грабителям. Лента наполнена сценами взросления юной героини и комедийным экшеном в стилистике классического "Один дома".

Также в Архангельской области в этом году сняли добрую комедию "По-братски" о людях севера. Это картина об истории двух супружеских пар, одна из которых - Антон и Света - принимают решение развестись. Они едут на родину, где заключали брак. Поездка из-за второй пары - Вали и Вари - превращается в непредсказуемое испытание. Несколько дней путешествия по российскому суровому северу постепенно снова сближают Антона и Свету. Картина выйдет в прокат 27 ноября.

Еще одна картина - "Любовь и пломбы" - романтическая комедия о поиске себя и обретении настоящей любви. Съемки прошли на набережной Северной Двины в Архангельске, в парке аттракционов "Потешный двор", на историческом пароходе "Гоголь" и на острове Ягры в Северодвинске. Главную роль исполнил Тимур Батрутдинов.