На экспозиции представят около 400 цифровых плакатов, созданных в период с 1941 по 1945 годы художниками "Окон ТАСС"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Музей Победы 2 октября представит свой выставочный проект "Окна сатиры" в муниципалитете Ла-Исла-де-Ароса провинции Галисия (Испания), сообщили ТАСС в пресс-службе музея. Экспозицию подготовила Ассоциация "Славяне в Галисии" при поддержке представительства Россотрудничества в Испании.

Выставка в формате планшетной экспозиции основана на материалах из фондов Музея Победы. В ней будет представлено около 400 цифровых плакатов, созданных в период с 1941 по 1945 годы художниками "Окон ТАСС".

Так, зрители смогут познакомиться с работами таких мастеров, как Кукрыниксы (трио - Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов), Борис Ефимов и Павел Соколов-Скаля, в сопровождении текстов поэтов Демьяна Бедного, Василия Лебедева-Кумача, Константина Симонова и других. Как подчеркнули в Музее Победы, проект позволит не только оценить профессионализм создателей агитационного искусства, но и подарит зрителям ощущение атмосферы и ритма жизни прошлого.

"Творчество художников, поэтов, журналистов, составивших во время Великой Отечественной войны основной костяк объединения «Окна ТАСС», справедливо считают мощным пропагандистским оружием. Поэтической и художественной летописью войны называют «Окна ТАСС» не только почитатели плакатного жанра, но и историки. «Окна» рассказывали о героизме советских воинов, призывали к защите Отечества, в сатирической форме высмеивали Гитлера и его союзников. За 1 418 дней войны художниками «Окон ТАСС» были созданы 1 250 плакатов", - заключили в музее.

Планшетная экспозиция будет представлена на английском языке. Выставка будет работать бесплатно для всех желающих до 23 октября.