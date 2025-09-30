Как сообщили в Россотрудничестве, на открытии учреждения собрались как российские соотечественники, так и турецкие граждане

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Библиотека Русского дома в Анкаре получила имя журналистки и политолога Дарьи Дугиной, которую, по данным ФСБ РФ, убили по заказу украинских спецслужб. Об этом сообщили ТАСС в Россотрудничестве.

"Памятная табличка и ее портрет были торжественно установлены в Русском доме. Библиотека открытая и ее может посетить любой желающий", - отметили в агентстве.

Как подчеркнул руководитель Русского дома в Анкаре Александр Сотниченко, трагическая судьба Дугиной "стала символом беззаветного служения Родине, самоотверженности и верности своим идеалам". "И для нас очень важно было открыть ее именно в День воссоединения [регионов Донбасса и Новороссии с Россией], когда жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей также показали всему миру верность своему выбору в пользу России. Хотя при жизни Дарьи не вышло в свет ее крупных произведений, она глубоко любила русское слово и стремилась через него осмыслять окружающий мир. Поэтому весьма символично назвать в ее честь именно библиотеку", - сказал он.

