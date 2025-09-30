Киностудия "Ленфильм" перейдет в собственность Санкт-Петербурга

Министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула, что работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм" будет передана в собственность Санкт-Петербурга по просьбе ветеранов. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга", - написала она в своем Telegram-канале.

Любимова подчеркнула, что работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино. По ее словам, это откроет новые возможности для создания проектов, посвященных героям, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров.

Губернатор Александр Беглов назвал решение о передаче "Ленфильма" в собственность города важным шагом в сохранении и развитии национального кинематографа, сообщила пресс-служба городской администрации. Глава города подчеркнул, что Петербург совместно с федеральными органами власти и институтами поддержки кино примет все необходимые меры для развития "Ленфильма". Беглов выразил уверенность, что это позволит вернуть киностудии статус одного из лидеров киноиндустрии, а также будет содействовать укреплению национальной идентичности.

"Городу возвращается легендарная студия, обладающая уникальным творческим наследием. "Ленфильм" всегда был знаковым объектом культурной карты Северной столицы, - приводит пресс-служба слова Беглова. - Работа киностудии "Ленфильм" в новом качестве позволит нам поддержать талантливых отечественных режиссеров. Снять новые прекрасные фильмы, рассказать о подвигах героев, которые будут наполнять сердца зрителей гордостью за российскую державу".

"Ленфильм" - старейшая киностудия в России, которая ведет свою историю с 1914 года. Ее прославили такие культовые советские и российские фильмы, как "Чапаев", "Небесный тихоход", "Валерий Чкалов", "Петр Первый", "Собачье сердце", "Человек-амфибия", "Золушка" и многие другие шедевры.