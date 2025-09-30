Александра Ребенок надеется, что премия обратит внимание зрителей на интересные фильмы и талантливых артистов, которые пока не слишком популярны в России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российская актриса театра и кино Александра Ребенок считает, что Открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка" поможет стереть территориальные границы в искусстве. Об этом она сказала ТАСС.

Инициатор и вдохновитель создания Евразийской киноакадемии и кинопремии - Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями киноакадемии выступают Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также является организатором кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

"Я считаю, что призов много не бывает, - сказала актриса. - Потому что, как пел Булат Окуджава, "пряников сладких всегда не хватает для всех". Премия "Бриллиантовая бабочка", как мне кажется - замечательная и давно назревшая идея. И я уверена, что это прекрасное и такое нужное сейчас начинание получит бурное развитие, и 12 заявленных номинаций - это только начало".

С другой стороны, актриса хотела бы, "чтобы стерлись территориальные границы в театре и кино". И этому, считает Александра Ребенок, "без сомнений, послужит премия новой Евразийской академии кинематографических искусств, которая объединяет представителей киноиндустрии из разных уголков Земли".

Актриса надеется, что премия "обратит внимание зрителей на интересные фильмы и талантливых артистов, которые достойны внимания, но пока не слишком популярны в нашей стране - например, кино Кубы или Узбекистана".

О премии

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму равную эквиваленту $1 млн, и каждая следующая номинация - $250 тыс.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".