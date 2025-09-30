В Москве прошел предпоказ выставки о Владимире Гиляровском

Экспозиция приурочена к 170-летию со дня рождения и 90-летию со дня смерти журналиста

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Предпоказ выставки, в основе которой лежит найденный в прошлом году архив известного журналиста и московского бытописателя Владимира Гиляровского, прошел в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, передает корреспондент ТАСС. Для всех желающих экспозиция заработает с 1 октября.

"В основе выставки "Линия Гиляровского" архив, найденный совершенно случайно в букинистическом магазине. <...> Это на самом деле замыкает драматургическую арку: решение о создании Центра Гиляровского было принято в 2003 году, в 2017 году в этом здании пристройки была завершена реконструкция, и центр начал свою работу. Но в силу того, что архив Гиляровского был развеян по разным музеям, находится, в том числе, в частных руках его коллекционеров, у нас не было материала, который бы представлял Гиляровского как, собственно, человека, который дал имя этому культурному центру", - рассказал с ТАСС гендиректор Музейного объединения "Музей Москвы" Анна Трапкова.

Она отметила, что архив был случайно обнаружен в одном из букинистических магазинов столицы исследователем Филиппом Смирновым, он стал для учреждения знаком, что пора переходить на следующий этап. "В этой выставке мы постарались объединить материалы более десяти музеев, частных коллекций, архивов, чтобы показать Гиляровского именно не как мифологическую фигуру, а как человека, которым он был", - добавила Трапкова.

Как уточнили в пресс-службе музея, благодаря находке наследие писателя пополнилось уникальными материалами, включающими записные книжки, автографы очерков и стихов, фотографии, письма, периодику начала ХХ века, книги. Материалы были сложены в объемные свертки и завернуты в газеты 1959 года. В августе 2024 года архив поступил в столичный департамент культурного наследия, а в феврале 2025 года - передан Музею Москвы, и теперь самые интересные его фрагменты можно будет увидеть на новой выставке.

Сквозным образом экспозиции стал дом в Столешниковом переулке, в котором Гиляровский обосновался в 1896 году. Кроме того, посетители смогут увидеть триптих художника Александра Герасимова - портреты Владимира Гиляровского, его дочери Надежды и зятя Виктора Лобанова, а также нетипичный акварельный портрет писателя, написанный Сергеем Ягужинским.

"Линия Гиляровского" приурочена к 170-летию со дня рождения и 90-летию со дня смерти Владимира Алексеевича Гиляровского. Она станет первым шагом к созданию электронного архива писателя, доступ к которому сможет получить каждый", - заключили в пресс-службе.