Ему было 74 года

УФА, 30 сентября. /ТАСС/. Народный артист России и Башкирии, актер и режиссер Олег Ханов умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Хабиров назвал утрату невосполнимой. Он отметил, что зрители очень любили Олега Ханова, где бы он ни работал.

Глава Башкирии добавил, что актер был удостоен множества наград и почетных званий: он являлся заслуженным артистом России, народным артистом Башкортостана, лауреатом Государственной премии республики имени Салавата Юлаева, а также обладателем Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства и Международной премии Станиславского.

Он выразил соболезнования родным и близким.

Олег Ханов родился 11 августа 1951 года в Башкирии. Окончил Уфимский государственный институт искусств. Работал в Башкирском академическом драмтеатре, Оренбургском областном театре, театре "Сатирикон". В разные годы был главным режиссером Салаватского государственного башкирского драматического театра, художественным руководителем Башкирского театра драмы имени Гафури.