Кириенко и Гунба посетили восстановленный после пожара ЦВЗ Союза художников

Директор Центрального выставочного зала поблагодарила первого замруководителя администрации президента России за идею представить в Абхазии работы русских художников

СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили Центральный выставочный зал (ЦВЗ) Союза художников Абхазии, восстановленный при поддержке РФ после пожара 2024 года, передает корреспондент ТАСС.

"Приветствуем вас сегодня в стенах нашего отреставрированного, выстроенного здания союза художников Абхазии. В рекордно короткие сроки нашим замечательным строителям удалось не просто провести ремонтно-строительные работы, а создать современный многофункциональный культурный центр, и сегодня мы можем сказать, что в Абхазии есть выставочный зал, соответствующий самым высоким категориям", - сказала директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

По словам Арсалии, это очень важное событие в культурной жизни Абхазии. Она поблагодарила Кириенко за идею представить в Абхазии работы русских художников, созданные и хранящиеся в российских музеях. "Мы даже не могли предположить, что именно с этой выставки начнется работа выставочного зала", - отметила она. Арсалия выразила благодарность властям Абхазии и России за поддержку и постоянное внимание.

Сергей Кириенко преподнес в дар ЦВЗ картину известного абхазского художника Леварсы Бутбы "Абскил" (герой национальной мифологии). "Я хотел бы в связи с открытием ЦВЗ подарить вам «Абскила» Леварсы Бутбы и это как раз символично, в День победы и независимости [Абхазии]. Пусть эта картина по праву находится здесь. Легендарный Леварса Бутба всегда должен быть у себя дома", - сказал он.

Председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения преподнес в дар Кириенко картину Народного художника Абхазии Ильи Цвижбы "Гора Адагуа". После этого для президента и первого заместителя руководителя администрации президента России провели экскурсию по залам ЦВЗ, который 1 октября официально откроется выставкой картин "Под южным небом" из коллекции федеральных музеев. По словам директора ЦВЗ Эльвиры Арсалии, выставка уникальна тем, что в двух залах на первом этаже будут выставлены картины, собранные в различных российских музеях - Третьяковской галерее, Русском музее, Бахрушинском музее, и все они объединены темой Абхазии в искусстве.

На выставке можно увидеть одну из самых известных работ Александра Дейнеки "Будущие летчики" (1938 год), картину Никанора Чернецова "Крепость Гагра в Абхазии" (1837 год), театральные работы первого профессионального абхазского художника, крупнейшего декоратора театров дореволюционной России Александра Шервашидзе - Чачбы из Бахрушинского музея, а также картины Петра Кончаловского, Льва Лагорио. В зале на втором этаже выставлены картины современных абхазских художников. Объединенная выставка будет доступна зрителям в течение двух месяцев.

О ремонте

До пожара для выставочной деятельности был задействован лишь первый этаж здания постройки 1912 года, внесенного в список объектов историко-культурного наследия Абхазии. На втором этаже хранились картины из фонда Национальной картинной галереи. В результате пожара практически весь золотой фонд утрачен. Из более 4 тыс. картин уцелели лишь 150, в основном советского периода, которым требуется реставрация. В здании уцелел лишь фасад, внутренняя часть практически выгорела.

Теперь на втором этаже - выставочный зал, который может использоваться и как лекторий. Там будет постоянно действующий проектор, стулья, зал будет мобильным, его можно будет использовать для проведения видео арт-выставок, просмотра кинофильмов.

"Открытие центрального выставочного зала союза художников Абхазии - значимое событие в культурной жизни нашей страны, объект восстановлен за короткий промежуток времени. К сожалению, из-за пожара 2024 года погибли хранившиеся здесь работы видных абхазских и не только абхазских художников, и это большая потеря не только для абхазской культуры, но и для мировой, поскольку здесь хранились шедевры. Я уверен, что фонды нашей картинной галереи теперь будут пополняться и обогащаться", - сказал президент Бадра Гунба.