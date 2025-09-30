Шоу "Ожерелье России" установит рекорд страны, собрав на сцене 800 юных артистов

Участниками этномюзикла станут талантливые дети и подростки из музыкальных школ, школ искусств, самодеятельных коллективов из 32 регионов РФ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Этнографическое музыкальное шоу "Ожерелье России. Герои нашего времени" пройдет в концертном зале "Москва" 12 октября. На нем выступят 800 молодых артистов из 32 регионов, установив новый рекорд Книги рекордов России по количеству участников на сцене, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"12 октября на сцене концертного зала "Москва" будет установлен и зафиксирован рекорд Книги рекордов России. 800 детей-артистов из 32 регионов выйдут на одну сцену в этнографическом театрализованном музыкальном шоу "Ожерелье России". Участниками этномюзикла станут талантливые дети и подростки из музыкальных школ, школ искусств, самодеятельных коллективов со всей России, которые в течение 6 месяцев проходили кастинги, соревновались между собой в вокале, танцах, владении музыкальными инструментами, театральном и цирковом мастерстве и занимались онлайн с режиссерами в рамках всероссийского фестиваля "Ожерелье России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль проводится уже в третий раз и каждый раз завершается установлением нового рекорда России в категории "Самое массовое музыкальное этнографическое детско-юношеское представление": в 2023 году на двухъярусной сцене выступило 328 человек, в 2024 - 475, а в 2025, чтобы разместить всех артистов, демонтируют часть партера.

Театрализованное действие будет посвящено героям страны разных лет. Зрителей ждут сольные и массовые вокальные, танцевальные, театральные номера, элементы исторической реконструкции и цирковой акробатики, 3D-проекции, световые и пиротехнические эффекты. В музыкальном оформлении шоу используется классика, фолк, ремейки современных песен, а также оригинальная музыка, написанная специально для проекта. 2 тыс. человек смогут увидеть концерт вживую из зрительного зала, еще более миллиона, по данным организаторов, посмотрят онлайн-трансляцию.

На отборочных конкурсах фестиваля, проходивших ровно год, поучаствовало около 15 тыс. детей и подростков. Финалистов будут приветствовать звезды, космонавты и олимпийские чемпионы, приглашенные на премьеру. "Наш фестиваль родился из любви, любви к нашей стране, которую невозможно объять, но бесконечно хочется. Мы, создатели, сами для себя хотели найти ответ: что же такое Россия сегодня? За три года более 30 тысяч человек от Калининграда до Владивостока стали участниками проекта. И поняли, что Россия похожа на шкатулку с рассыпанными жемчужинами. Нам захотелось собрать их в одно сверкающее ожерелье на сцене", - приводятся слова автора и продюсера проекта Натальи Соломатиной.