Она пройдет 3-12 октября

АНКАРА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия приглашена в качестве страны-гостя на 22-ю Анкарскую книжную выставку-ярмарку, которая пройдет 3-12 октября в турецкой столице. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Анкаре, на выставке будет открыт совместный стенд Русского дома в Анкаре и Союза писателей России.

На площадке ярмарки планируются презентации переводов на турецкий язык книг "Покров-17" Александра Пелевина, "Журавлики" Дмитрия Орехова, "Великая Отечественная война 1941-1945" военных историков Алексея Исаева и Артема Драбкина. Также пройдет вечер современной русской поэзии с презентацией сборника "Смертельная русская речь", антологии поэзии о Донбассе и СВО, переведенной на турецкий язык.

"Россия объявлена страной-гостем 22-й Анкарской книжной ярмарки. Благодаря Союзу писателей России в турецкую столицу приезжает обширная делегация авторов во главе с Юрием Поляковым и группа современных российских поэтов. Приедут также специалисты по детской литературе Виолетта Минина и Виктория Татур", - сообщили в посольстве.