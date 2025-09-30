Кириенко: музучилище в Сухуме будет отремонтировано при поддержке Минкультуры РФ

Первый заместитель руководителя администрации президента России подчеркнул, что "в Абхазии всегда жили творческие и талантливые люди, и важно, чтобы училище было соответствующим образом отремонтировано и оснащено"

СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры России берет на себя обязательство провести капитальный ремонт Сухумского музыкального училища. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Министерство культуры РФ берет на себя обязательство провести капремонт музыкального училища в Сухуме и оснастить его полностью музыкальными инструментами и всем необходимым оборудованием. Это серьезный проект в 300 млн. рублей, большой серьезный объект", - сказал Кириенко. Он подчеркнул, что "в Абхазии всегда жили творческие и талантливые люди, и важно, чтобы училище было соответствующим образом отремонтировано и оснащено".

Сухумское музыкальное училище имени А. Ч. Чичба - ведущее учебное заведение республики, где готовят музыкантов, дирижеров и вокалистов. Его выпускницами являются народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава, народная артистка Абхазии и заслуженная артистка России Алиса Гицба.

Училище располагается в особняке 1914 года постройки, внесенном в список объектов историко-культурного наследия республики.