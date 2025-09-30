В мероприятии приняли участие около 130 деятелей культуры и экспертов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. II Всероссийская конференция "Пути и перспективы развития премии и фестиваля "Золотая Маска" стала площадкой для обсуждения будущего не только премии, но и всего театрального движения России, рассказал народный артист, президент премии и фестиваля Владимир Машков, чьи слова приводит пресс-служба.

"Особенно значимо проведение нашей конференции в преддверии 150-летия Союза театральных деятелей России, когда мы пишем Концепцию развития театрального дела до 2035 года. Только совместными усилиями мы сможем сформировать единое направление развития, в том числе, фестивального движения", - сказал Владимир Машков.

Конференция проходила 29 и 30 сентября. В ней приняли участие около 130 деятелей культуры и экспертов. Среди тем обсуждения первого дня - итоги 31 сезона премии и фестиваля "Золотая Маска" и направления развития проекта, сотрудничество премии с театральными фестивалями России и фестивальными проектами для детей и молодежи.

Кроме того, в этот день начальник Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков рассказал участникам о государственных приоритетах в сфере культуры, среди которых - патриотизм, созидание и взгляд в будущее, семейные ценности. Во второй день конференции прошли панельные дискуссии: "Золотая Маска" и фестивали национальных театров", "Менеджмент фестивальных проектов".

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.

