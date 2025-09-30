САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Инклюзивный фестиваль "ТеатрБезГраниц" с тифлокомментированием и переводом на русский жестовый язык в четвертый раз пройдет в Петербурге с 1 октября по 30 ноября. Его главной сценой станет Театр эстрады имени Аркадия Райкина, где в первый вечер будет показан спектакль "Шуры-муры", который разместят на интернет-радио для незрячих, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Театральное искусство будет всесторонне представлено незрячим и глухим зрителям разных возрастов. За два месяца 15 профессиональных театров покажут 30 спектаклей, среди которых премьеры, спектакли - визитные карточки театров и самые любимые публикой репертуарные названия", - рассказали в пресс-службе.

Помимо драматических, музыкальных и цирковых спектаклей в фестивальную программу включены и кукольные постановки. К фестивальному сообществу присоединились Севастопольский драматический театр имени Анатолия Луначарского, театр Драм.площадка (Петербург), столичный Театр города М.

Среди новаций фестиваля - онлайн-трансляция из Екатеринбурга спектакля "Кукла. Блокадная история" с переводом на русский жестовый язык. Специально для людей с особенностями зрения разработана экскурсия, на которой будут задействованы не только слух, тактильные ощущения и обоняние, но и вестибулярный аппарат. Незрячие и слабовидящие гости театра смогут выйти на сцену, ощутить себя гримирующимся актером, почувствовать, как современные технологии позволяют менять сценическое пространство.

Фестиваль проводится при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.