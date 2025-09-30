САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Праздничная увертюра армянского композитора Александра Арутюняна прозвучит в Ереване в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. Петербуржцы исполнят это сочинение на XVII Ереванском международном музыкальном фестивале, сообщили в пресс-службе театра.

"Оркестр выступит на центральной концертной площадке города - в Зале имени Арама Хачатуряна. В эту программу войдут также Первый скрипичный концерт Дмитрия Шостаковича и Четвертая симфония Густава Малера. Солист - заслуженный артист России скрипач Павел Милюков", - рассказали в пресс-службе.

В четверг, 2 октября, Гергиев выступит в концертном зале имени Арама Хачатуряна с Национальным филармоническим оркестром Армении. Прозвучат симфоническая сюита "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова, "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского и "Болеро" Мориса Равеля.

Фестиваль при участии музыкантов из многих стран проходит в рамках 100-летия Национального филармонического оркестра Армении.