Фестиваль "Петербургские дожди" пройдет под слоганом "сумасшедшая романтика"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Третий композиторский фестиваль "Петербургские дожди" пройдет 1-19 октября под слоганом "сумасшедшая романтика". Об этом объявил на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель проекта, председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга Антон Танонов.

"Петербургские дожди" - самый романтичный фестиваль современной музыки. А такой слоган мы придумали потому, что в наши дни писать музыку ручкой, пусть даже и за компьютером, но тем не менее писать ноты, партитуры, создавать симфонии, концерты, квартеты, сонаты - это надо быть сумасшедшим романтиком в ХХl веке, потому что сейчас уже век искусственного интеллекта, цифровых технологий. А мы продолжаем развивать традиции великой петербургской композиторской школы. И многие наши концерты охватывают программы, в которых представлена музыка от Глинки до наших дней", - сказал Антон Танонов. Большой музыкальный проект удалось развернуть благодаря поддержке Министерства культуры России.

Восемь концертных программ представят сочинения более 50 композиторов. В программе музыка от симфонии до саундтрека, от академической вокально-инструментальной музыки до экспериментальной электроники. На фестивале состоится премьерный показ документального фильма "Борис Тищенко. Непримиримый: темы с вариациями" об одном из крупнейших ленинградских-петербургских композиторов второй половины ХХ века.

В программе фестиваля - симфонический концерт музыки Андрея Петрова "Виват маэстро!" к 95-летию со дня рождения композитора, вечер песен и романсов "Петербургское бельканто", концерт в джазовых тонах "Сумасшедший корабль". Одна из программ посвящена творческому содружеству композиторов России и Абхазии.

Концерты пройдут в Академической капелле, Эрмитажном театре и в Дубовом зале Союза композиторов Санкт-Петербурга, куда вход на все фестивальные вечера свободный.