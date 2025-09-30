САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Мариинский театр показами 1 и 2 октября отметит 165-летие премьеры на императорской сцене оперы "Жизнь за царя" Михаила Глинки. В 1860 году она стала первым сочинением, прозвучавшим на исторической сцене, сообщили в пресс-службе.

"Наш театр ведет свою историю с 1783 года, когда был открыт Большой (Каменный) театр на Карусельной площади. В 1860 году напротив него было построено новое здание, получившее имя в честь царствующей императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. Здание исторической сцены Мариинского театра было торжественно открыто 2 октября 1860 года премьерой оперы "Жизнь за царя" Глинки", - рассказали в пресс-службе.

Эта опера поныне входит в репертуар Мариинского театра и пользуется неизменным успехом у публики. В ней рассказывается о событиях 1613 года, связанных с походом польского войска на Москву. В советское время по идеологическим мотивам опера шла под названием "Иван Сусанин" с новой редакцией либретто. Только в 1988 году был осуществлен возврат к первоначальной редакции.

Ныне партитура основоположника русской классической музыки представлена в Мариинском в оригинальной версии - с либретто барона Егора Розена. Опера идет в постановке режиссера Дмитрия Чернякова, по мнению которого "Жизнь за царя" стала "искренним высказыванием о вечном познании русской души, русской судьбы". В спектакле возобновлены танцы польского акта в хореографии Сергея Кореня и Андрея Лопухова постановки 1939 года.