МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Самой популярной песней лета 2025 года по версии сервиса "VK музыка" стала "Наследство" от исполнителей Icegergert & Sky Rae. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе VK.

"Самой популярной песней лета 2025 стал фит Icegergert & Sky Rae -- "Наследство". Сейчас "Наследство" находится на первом месте чарта "VK музыки", - рассказали в пресс-службе.

Следом идут композиции, которые регулярно звучали этим летом: "Кухни" группы "Бонд с кнопкой" и "Иордан" от Mona.

Вместе с тем, согласно представленной информации, исполнитель Macan по-прежнему остается традиционным лидером у аудитории в возрасте от 14 до 35 лет. Также в топ-3 артистов входят Баста и Miyagi & Эндшпиль. "Голосом лета у молодой аудитории в возрасте от 14 до 24 лет стали madk1d и FRIENDLY THUG 52 NGG, которые догнали Macan и Icegergert и также стали самыми прослушиваемыми артистами в сервисе летом 2025", - добавили в пресс-службе.

Список песен сформирован на основе статистики прослушиваний в стриминге с 1 июня по 24 августа 2025 года.