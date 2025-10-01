Международный театральный фестиваль в Новгороде откроется "Преступлением и наказанием"

Открытие состоится 31 октября

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского откроется в Великом Новгороде на сцене областной филармонии им. А. С. Аренского спектаклем Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя "Преступление и наказание" режиссера Антона Яковлева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"В этой интерпретации романа герои Достоевского оказываются вовлечены в необычный следственный эксперимент, созданный специально для Родиона Раскольникова. Зритель будто погружается в его лихорадочный сон: места и люди вокруг кажутся пугающе странными. Искаженная психика Раскольникова вытесняет из памяти произошедшее, превращая реальность в зыбкий мираж. Следственной группе из десяти человек предстоит восстановить ход событий, раскрыть детали и мотивы страшного преступления, заставить героя вспомнить все, принять правду и осознать содеянное", - пояснили в пресс-службе.

Открытие фестиваля состоится 31 октября, а уже 1 ноября Псковский театр драмы имени Пушкина представит постановку "Маленькие трагедии" режиссера Гульназ Балпеисовой. В центре внимания - творческий путь молодого поэта, его судьбоносный выбор и тяжелые испытания силы духа. Также зрителей ждет долгожданная премьера Новгородского драматического театра имени Ф. М. Достоевского - "Идиот" в постановке Александра Мурити. Это трагическое странствие князя Мышкина по миру страстей и безверия в поиске истинной красоты души.

Республиканский театр белорусской драматургии покажет в рамках фестиваля основанную на пьесе Н. В. Гоголя "Игроки" мистическую трагикомедию режиссера Сергея Федотова "Мошенники" - историю об обмане, превращенном в обаятельную и виртуозную театральную игру. Символично завершит программу 4 ноября спектакль Сергея Виноградова по пьесе А. К. Толстого "Посадник" зеленоградского Ведогонь-театра. Действие разворачивается в Великом Новгороде XIII века и раскрывает вечные темы патриотизма, борьбы за свободу и мужества перед лицом врага.

Разный взгляд на классику

Президент Международного фестиваля театральных искусств имени Ф. М. Достоевского Михаил Пореченков отметил, что программа фестиваля предлагает взглянуть на великие произведения русской литературы с разных сторон: "серьезно и иронично, традиционно и экспериментально. Но какой бы путь ни выбирали режиссеры и актеры, неизменным остаются наши ценности - милосердие, честность, любовь к своему Отечеству, стремление к справедливости".

В этом году программным директором фестиваля стала критик Светлана Бердичевская, которая отметила, что год назад фестиваль начал курс на масштабирование. В 2025 году он продолжает расширять "территорию Достоевского" и пригласил к участию спектакли отечественных и зарубежных театральных коллективов по Чехову, Пушкину, Толстому, а также сформировал любопытную экспериментальную программу. "Конечно, зрители увидят постановки по произведениям самого Достоевского - очень разные по жанру и способу постижения идей великого писателя. Особенное внимание уделено театру для детей и подростков, а точнее - постановкам для всей семьи", - отметила она.

Генеральный продюсер фестиваля Максим Королев отметил, что театр, работая с произведениями, которые обращаются к вечным вопросам, открывает их заново, по-своему, показывая неожиданные смыслы и актуальность. "Каждое новое поколение читателей и зрителей переосмысливает классику, вступает с ней в диалог и тем самым продолжает ее жизнь. Наш фестиваль становится пространством такого диалога: между эпохами, которые нас разделяют, между искусствами, которые взаимно обогащают друг друга, и между людьми, которых соединяет живая встреча с театром", - отметил Королев.

Также в этом году снова состоится конкурсная программа "Перспектива" - показ новых, еще публично не исполнявшихся проектов постановок, проводимый с целью выявления и поощрения молодых и независимых авторских театров. Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта.