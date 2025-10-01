Театр "На Покровке" выпустит спектакль по мотивам повести Алексея Толстого

Режиссером выступает Дмитрий Бикбаев

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьера постановки Дмитрия Бикбаева "Москва.Сумерки", в основу которого легла повесть Алексея Толстого "Упырь", состоится 4 ноября в театре "На Покровке", сообщили ТАСС в пресс-службе.

"Покровка.Театр", художественным руководителем которого в июле 2025 года был назначен режиссер и продюсер Дмитрий Бикбаев, 4 ноября представит первую премьеру сезона - спектакль "Москва.Сумерки" по мотивам первой отечественной готической повести "Упырь" (1841 г.) Алексея Толстого", - говорится в сообщении театра.

Отмечается, что создатели спектакля определяют жанр "Москва.Сумерки" как готический детектив, в центре которого - любовная история. Как подчеркивают в театре "На Покровке", в постановке реальность переплетается с мистикой. "Над родом Островичевых издавна довлеет проклятие, и его представителей преследует злой рок: само их существование неразрывно связано с потусторонними силами", - обрисовывают в пресс-службе сюжет спектакля.

Режиссером выступает Дмитрий Бикбаев. "Множество нетривиальных произведений как отечественной, так и западной классики находят свое воплощение на театральных подмостках не так часто, как они того достойны. Мы - камерный театр, поэтому можем позволить себе идти по пути творческих открытий, а не концентрироваться только на стопроцентных театральных бестселлерах", - приводят его слова в театре.

В постановке заняты Дмитрий Росляков, Варвара Насибулина, Мирослав Душенко, заслуженные артистки России Наталья Гребенкина и Юлия Авшарова и другие актеры.