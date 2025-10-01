На Ленинском проспекте в Москве завершили установку "Большой глины №4"

Скульптура швейцарского художника Урса Фишера ранее находилась перед Домом культуры "ГЭС-2"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Установка скульптуры швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина № 4" рядом с офисом "Новатэка" на Ленинском проспекте завершена в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Около скульптуры все еще стоит строительная техника.

Ранее "Большая глина № 4" четыре года находилась перед Домом культуры "ГЭС-2" в центре столицы.

Скульптура "Большая глина № 4" была установлена в Москве в 2021 году в качестве временной инсталляции, за несколько недель до открытия Дома культуры "ГЭС-2". Она выполнена из алюминия, а ее высота составляет 13 м. Кроме того, работа Фишера экспонировалась ранее в Нью-Йорке и Флоренции. Как подчеркнули в пресс-службе "ГЭС-2", скульптура отсылает зрителя к первоосновам искусства и творчества.