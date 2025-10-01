Приморская картинная галерея получила пожертвования на сумму 16 млн рублей

В 2021 году в галерее учредили целевой фонд для финансирования развития музейных коллекций

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Размер эндаумент-фонда Приморской государственной картинной галереи составил в сумме 16 млн рублей, сообщила директор галереи Алена Даценко в пресс-центре ТАСС во Владивостоке.

В 2021 году в Приморской государственной картинной галерее был учрежден целевой фонд для финансирования развития музейных коллекций. Он стал первым подобным проектом в сфере искусства на Дальнем Востоке.

"На сегодняшний день в нашем эндаументе - 16 млн [рублей]. Был в прошлом году сделан первый вывод из целевого капитала: мы приобрели музейное произведение Даши Намдакова, замечательную большую скульптуру, которая у нас сейчас в фондах", - рассказала Даценко.

Как отметила директор галереи, первый музейный эндаумент в России появился в Государственном Эрмитаже, благодаря поддержке и помощи которого удалось создать этот фонд во Владивостоке. "Когда мы создавали его, когда не знали, <...> как это все сделать, мы, конечно, тоже обращались к опыту наших коллег, которые в Эрмитаже уже этот опыт имели, - добавила она. - Эрмитаж - это ведущий музей страны, и он идет в авангарде очень многих событий".

Дни Эрмитажа во Владивостоке прошли с 23 по 30 сентября. В их центре была выставка, посвященная истории ордена Святого Георгия - высшей военной награды Российской Федерации. Была предусмотрена обширная просветительная программа для детей и взрослых. Впервые события Дней Эрмитажа вышли за стены Приморской галереи и за пределы Владивостока. Так, в программу вошли лекции сотрудников Эрмитажа в специальных учебных заведениях и открытие выставки фотографий Александра Дымникова "Панорамы Петербурга" в центре культуры городского округа Большой Камень.