В "Современнике" в день начала нового сезона открылась экспозиция "70 лет в деталях"

Среди экспонатов - фотографии, афиши спектаклей, печатные издания, личные вещи мастеров и многое другое

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мультимедийное пространство "70 лет в деталях" открылось в фойе Основной сцены Московского театра "Современник", его представил худрук театра, народный артист Владимир Машков.

Открытие экспозиции состоялось в один день с открытием юбилейного, 70-го, сезона "Современника". Традиционно оно проводится 1 октября: именно в этот день 98 лет назад родился основатель и вдохновитель театра народный артист СССР Олег Ефремов. В эту же дату прошел сбор труппы "Современника", на котором худрук объявил планы на грядущий сезон.

"Это пространство сделано с большой любовью. Ничего подобного в театрах не бывало. Вы узнаете про наши легендарные спектакли, про то, как они создавались. Познакомитесь с краткой историей самого "Современника", с его лицами", - охарактеризовал Владимир Машков концепцию нового пространства.

Он добавил, что экспозиция "70 лет в деталях" занимает в том числе два крыла, расположенных слева и справа от Основной сцены театра. Одно из них посвящено народной артистке СССР Галине Волчек, второе - Олегу Ефремову. Среди экспонатов - фотографии, афиши спектаклей, печатные издания, личные вещи мастеров и многое другое. Отдельное внимание уделяется запечатленным высказываниям Волчек и Ефремова.

Проект "70 лет в деталях" расскажет и о других мастерах, стоящих у истоков "Современника": это народные артисты РСФСР Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Виктор Сергачев, народные артисты СССР Евгений Евстигнеев, Олег Табаков.

