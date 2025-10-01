Машков считает, что помощь фронту является обязанностью каждого россиянина

Художественный руководитель Московского театра "Современник" отметил, что помощь коллектива фронту ежедневна

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Каждый гражданин России обязан помогать бойцам специальной военной операции. Таким мнением в беседе с журналистами поделился народный артист России художественный руководитель Московского театра "Современник" Владимир Машков.

"[Специальная военная операция] - это часть нашей жизни, мы живем в этом контексте. Поэтому мне кажется, обязанность каждого гражданина России - помогать фронту. Вне независимости от того, коллектив ли это театра или коллектив, например, магазина. Неважно. Это наш долг. Обязанность защищать Родину", - сказал он.

По словам Машкова, помощь бойцам - "абсолютно естественный процесс", неестественно же, наоборот, не вносить вклад в общую победу. В заключение художественный руководитель отметил, что помощь коллектива "Современника" фронту ежедневна. Однако рассказывать о ней напоказ народный артист не считает нужным.

