Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
ТАСС Медиа
ГлавнаяКультура

Машков считает, что помощь фронту является обязанностью каждого россиянина

Художественный руководитель Московского театра "Современник" отметил, что помощь коллектива фронту ежедневна
Редакция сайта ТАСС
14:39

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Каждый гражданин России обязан помогать бойцам специальной военной операции. Таким мнением в беседе с журналистами поделился народный артист России художественный руководитель Московского театра "Современник" Владимир Машков.

"[Специальная военная операция] - это часть нашей жизни, мы живем в этом контексте. Поэтому мне кажется, обязанность каждого гражданина России - помогать фронту. Вне независимости от того, коллектив ли это театра или коллектив, например, магазина. Неважно. Это наш долг. Обязанность защищать Родину", - сказал он.

По словам Машкова, помощь бойцам - "абсолютно естественный процесс", неестественно же, наоборот, не вносить вклад в общую победу. В заключение художественный руководитель отметил, что помощь коллектива "Современника" фронту ежедневна. Однако рассказывать о ней напоказ народный артист не считает нужным.

ТАСС - генеральный информационный партнер "Современника". 

РоссияМашков, Владимир Львович