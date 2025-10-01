Владимир Машков презентовал планы "Современника" на 70-й сезон

Московский театр в юбилейном сезоне выпустит премьеры по Александру Островскому и Михаилу Рощину

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский театр "Современник" в юбилейном, 70-м, сезоне выпустит премьеры по Александру Островскому, Михаилу Рощину и другим авторам. Об этом на сборе труппы объявил художественный руководитель театра, народный артист РФ Владимир Машков.

Церемония открытия сезона и сбор труппы состоялись сегодня, 1 октября, в фойе Основной сцены театра. Эта дата, традиционная для "Современника", выбрана не случайно: именно в этот день 98 лет назад родился основатель и вдохновитель театра народный артист СССР Олег Ефремов.

"Осенью, 28 и 29 ноября, на Основной сцене зрителей ждет долгожданная премьера постановки Сергея Газарова. Это спектакль "Женитьба Бальзаминова" по одноименной пьесе Александра Островского. Яркая и масштабная работа со звездным составом. Кстати, в роли Красавиной на сцену выйдет Марина Неелова", - сказал Машков. Роль Бальзаминова исполнит Дмитрий Смолев.

Кроме того, по словам Машкова, уже начались репетиции одноименного спектакля по пьесе Михаила Рощина "Спешите делать добро" - его представят 25 и 26 декабря на Другой сцене. Режиссеры постановки - Яна Сексте и Алексей Усольцев. "Яна и Алексей поставили очень чувственный, настоящий спектакль "Ковчег", который до сих пор идет с аншлагом. И эта постановка не стоит на месте, она продолжает развиваться в лучшую сторону", - добавил худрук.

"Современник" также планирует к выпуску премьеры по произведениям следующих авторов: Василий Шукшин, Надежда Птушкина, Антон Чехов, Николай Гоголь, Александр Вампилов, Михаил Булгаков, Исидор Шток, Михаил Салтыков-Щедрин, Александр Пушкин, Генрик Ибсен, Август Стриндберг.

"К 70-летию "Современника" 15 апреля мы готовим большой юбилейный вечер. Сейчас собираем архивные материалы, видеохронику. В общем, работы будет много", - констатировал народный артист.

Гастроли

Говоря о гастрольных планах, художественный руководитель отметил, что коллектив "Современника" представит свои спектакли в Воронеже, Новосибирске, Архангельске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Минске.

