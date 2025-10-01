В Чувашии поставили спектакль "Преступление и наказание" в стиле неонуар

Постановка, выполненная в основном в черно-белой стилистике, ориентирована в первую очередь на молодежь

ЧЕБОКСАРЫ, 1 октября. /ТАСС/. Чувашский государственный театр юного зрителя имени М. Сеспеля представил спектакль "Преступление и наказание" Федора Достоевского в стиле неонуар. Постановка, выполненная в основном в черно-белой стилистике, ориентирована в первую очередь на молодежь, сообщил журналистам режиссер Иван Чигасов.

"Спектакль "Преступление и наказание" [по роману Федора Достоевского] в первую очередь ориентирован на молодое поколение, подростковую аудиторию, поэтому мы для себя выбрали <…> очень модный, интересный [жанр] - неонуар. <…> [Постановка выполнена] в черно-белой стилистике с яркими цветовыми акцентами в виде красного или желтого", - отметил Чигасов.

По его словам, в стиле неонуар "классика получила новый объем". "У нас [размышление на тему], каким мог бы быть неонуар по произведению Федора Михайловича. <…> При этом мы не отходили от авторского текста. Единственное, нам потребовалось выбрать определенную [сюжетную] линию, и мы [выбрали] преступление и расследование: <…> как [следователь] ловит [Раскольникова] и как при помощи Сони Мармеладовой воскрешает [его] душа", - пояснил режиссер.

В спектакле показаны разные сцены из романа. Основными декорациями служат большие лестницы-стремянки на колесах. "[В спектакле] множество мест действий, поэтому нам надо было сделать так, чтобы декорации были функциональны, передвигались, перетрансформировались и давали [зрителям] большую почву для фантазии", - уточнил Чигасов.

Режиссер добавил, что стилистка спектакля не противоречит смыслу произведения. "Смысл все равно остается глубокий и серьезный, заложенный автором: как человек, ушедший на темную сторону жизни и на темную сторону человеческой личности, впоследствии возрождается, возрождая свою душу. [Это возрождение происходит] посредством любви. Любви не к себе, а к другому человеку", - отметил Чигасов.