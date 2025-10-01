В Архангельске представили премьеру киноальманаха "Право женщин на море"

АРХАНГЕЛЬСК, 1 октября. /ТАСС/. Премьеру киноальманаха "Право женщин на море" представили в Архангельске, передает корреспондент ТАСС.

Картина состоит из пяти новелл, которые рассказывают об исследовательницах Арктики и моря первой половины ХХ века и их современных последовательницах. На большом экране впервые показаны все части фильма как единого произведения.

"Премьерный показ фильма "Право женщин на море" режиссера Анастасии Ломакиной на большом экране в Архангельске - событие долгожданное, это работа на особенную для нашего региона "арктическую" тему. Альманах не просто рассказывает истории, он открывает для широкой аудитории целый пласт нашей общей культуры. А в кинозале, на большом экране рождается настоящее чувство сопричастности", - сказала ТАСС продюсер фильма Марина Фролова.

Название фильма такое же, как у брошюры известного полярного исследователя Георгия Седова, выпущенной в 1907 году. Там он впервые в истории российского мореплавания обосновывал возможность работы женщин по морским специальностям.

Авторы картины провели большую исследовательскую работу. Своими историческими героинями они выбрали ученых и полярниц, которые были первыми по своим направлениям. И если, например, про первую женщину-альголога - специалиста по водорослям, этнографа, краеведа Ксению Гемп было известно достаточно много, то про некоторых героинь информацию приходилось искать по крупицам. Так, о поворотах судьбы первой в мире женщины-лоцмана Ольги Добычиной некоторые материалы нашлись уже после съемок эпизода, и серию пришлось переделывать. Среди героинь ленты также орнитолог, первая женщина-начальник полярной станции Нина Демме, первая женщина-ученая в Антарктиде, геолог Мария Кленова и первая зимовщица на полярных станциях Ирина Русинова.

Продолжение проекта

Современные героини, среди которых климатолог Екатерина Зотова, океанолог Анна Весман, третий помощник капитана на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов" Виктория Ермакова продолжают работать в Арктике. Ломакина поделилась с ТАСС, что хотела бы снять продолжение проекта, собраны новые материалы.

"Конечно, мы мечтаем о продолжении проекта "Право женщин на море", так сказать, о втором сезоне, и у нас уже есть наработки, как минимум на пять новых историй, - пояснила режиссер. - И, может быть, еще больше, ведь, к сожалению, очень много женщин, которые стали первыми в той или иной морской профессии, сегодня забыты. Мы хотим вернуть память о них, а еще мы хотим сохранить в истории наших современниц, девушек, работающих в море, Арктике, живущих среди нас".

Фильм снят при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа.