Театр Маяковского представит премьеру спектакля "Скучная история"

Показ состоится 2, 3 и 25 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Скучная история" по одноименной повести Антона Чехова в постановке Дениса Хусниярова пройдет на Основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского 2, 3 и 25 октября.

"Наш спектакль только задает вопросы и не дает ответов. Мне кажется, это правильно: творчество не дает готовых ответов. Оно лишь бережет наше воображение и заставляет сомневаться в устоявшихся мыслях. <…> Мне кажется, настоящий художник - а я называю художником любого ученого, музыканта, поэта или спортсмена - это всегда сомневающаяся личность. Герой Чехова в том числе", - сказал о спектакле режиссер Денис Хуснияров в беседе с журналистами.

Роль профессора медицины Николая Степановича исполнил народный артист России Михаил Филиппов. Рассуждая о персонаже, он отметил, что и сам, подобно герою, задается вопросом: "Все ли в жизни сложилось правильно?". Сегодня Филиппов - артист Малого театра. Ранее же актер входил в труппу Театра Маяковского. По его словам, вернуться на сцену театра спустя время и исполнить роль в премьерном спектакле для него большая радость.

Партнером Филиппова на сцене стала народная артистка России Евгения Симонова, исполнившая роль Варвары Андреевны. По сюжету к супруге Николай Степанович испытывает "раздражение ее мелочности и пустоте". "Для меня спектакль - это попытка ответить на вопрос о том, могут ли два человека, прожившие большую жизнь, удержать какое-то чувство? Могут ли они, несмотря на старение и изменения во внешности, сохранить нежность и внутреннюю связь друг с другом?" - поделилась Симонова.

Во время спектакля зритель постоянно слышит повторения одних и тех же реплик. По словам режиссера, этот прием необходим для создания эффекта "полузабытия" и ощущения того, что действие происходит во сне. "Это как будто морок, сон: ты вроде спишь, но не совсем, дремлешь. В этом промежуточном состоянии между реальностью и полузабытием ты проваливаешься в сон и одновременно выскакиваешь в жизнь. В этот момент возникает подсознательное "я", которое ты не осознаешь. Мы пытались зафиксировать этот баланс между реальностью и сном и исследовать его вместе с артистами, сценографом, композитором и драматургом", - поделился задумкой Хуснияров.

Художественное оформление спектакля разработал Семен Пастух, костюмы создала Стефания Граурогкайте, световое оформление реализовал Игорь Фомин, музыку написал Виталий Истомин, а за хореографию отвечал Александр Любашин. В спектакле также заняты артисты Арина Назарова, Наталья Палагушкина, Наталия Филиппова, Анастасия Горелова, Иван Ковалюнас и заслуженный артист России Виталий Ленский. Для режиссера Дениса Хусниярова "Скучная история" станет второй работой на сцене Театра Маяковского. В 2024 году здесь он представил мировую премьеру романа "Симон" Наринэ Абгарян.