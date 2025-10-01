Книги о символизме, опере и Мейерхольде стали лауреатами "Театрального романа"

Церемония награждения прошла в Арт-кафе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Лауреатами премии "Театральный роман" 2025 года стали книги, в том числе посвященные театру французского символизма, оперным спектаклям сталинской эпохи и творческому методу режиссера Мейерхольда. Церемония награждения состоялась в Арт-кафе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, передает корреспондент ТАСС.

Лауреатами премии стали "Театр французского символизма" Вадима Максимова, "Евгений Онегин" П. И. Чайковского: премьерное пятилетие (1879-1884) в зеркале прессы" Анны Виноградовой, "Русская опера на службе у государства" Дмитрия Изотова, "Братья Карамазовы" на сцене Московского художественного театра" издательства Navona, а также двухтомное издание "Наследие. Спектакли: "Ревизор". Подготовка сценического текста" Всеволода Мейерхольда.

"Мы надеемся, что наша Гильдия театральных критиков и издателей будет способствовать тому, что мы будем находить молодых авторов, и новые книги будут появляться", - отметил ректор ГИТИСа, председатель Гильдии театроведов, театральных критиков и театральных издателей Григорий Заславский во вступительном слове на торжественной церемонии. Ее также посетили ректор Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина Борис Любимов, директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок и театровед Марина Райкина.

Ранее Заславский на пресс-конференции в ТАСС рассказал, что в короткий список премии в области литературы о театре "Театральный роман" включено восемь произведений, в том числе посвященных творчеству Николая Островского и русской опере.

Как сообщили в пресс-службе премии, в 2025 году "Театральный роман" претерпел обновление. Его новым учредителем стала Гильдия театроведов, театральных критиков и театральных издателей, созданная ГИТИСом совместно с Союзом театральных деятелей РФ. Соучредителями премии также выступили Государственный институт искусствознания и Бахрушинский театральный музей. На конкурс поступило более 80 заявок, из которых были отобраны 62 книги 2023-2024 годов издания. В лонг-лист вошли 20 изданий, включая фундаментальные исследования, мемуары и иллюстрированные альбомы. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Театральный роман" - ежегодная премия в области литературы о театре. Она была учреждена в 2014 году. Учредителями премии выступают редакция журнала "Сцена" Союза театральных деятелей РФ и некоммерческое партнерство "Культурная инициатива Восток - Запад". С 2018 года премия проходит в содружестве с фестивалем "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры". Среди лауреатов премии прошлых лет - народные артисты РСФСР Алла Демидова, Александр Ширвиндт, Алексей Бородин и другие авторы.