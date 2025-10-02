Хотиненко: кинопремия "Бриллиантовая бабочка" особенно важна в нынешние времена

Подобные мероприятия требуют внимания и бдительности, ведь всегда найдутся те, кто попытается подменить высокие идеи личными амбициями, сообщил народный артист России и режиссер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Народный артист РФ режиссер Владимир Хотиненко поделился с ТАСС мнением, что Открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка" особенно важна в сегодняшнее время.

Инициатор и вдохновитель создания Евразийской киноакадемии и кинопремии - Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями киноакадемии выступают Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также является организатором кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

"В сложные времена подобные инициативы особенно важны, - считает режиссер. - Но они требуют внимания и бдительности, ведь всегда найдутся те, кто попытается подменить высокие идеи личными амбициями. В случае же с кинопремией, инициатором которой выступил Никита Михалков, есть уверенность, что деятельность будет соответствовать заявленному принципу".

Кроме того, продолжил Хотиненко, "сейчас важно сформировать узнаваемый образ кинопремии, занять свою нишу - и смысловую, и художественную". Режиссер пожелал создателям награды, "чтобы замысел реализовался в полной мере, ведь речь идет о проекте, значимом как в культурном, так и в мировоззренческом контексте для всего кинематографического сообщества".

"Бриллиантовая бабочка" - это начало большого пути, это первый шаг, а он, как гласит восточная мудрость, определяет весь путь", - добавил Хотиненко. Он напомнил, что девиз премии -"Любая правда без любви есть ложь". Как считает режиссер, эта фраза "несет в себе глубокий смысл, понять который не всякий человек сможет сходу, а в этом девизе - истина".

О премии

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму, эквивалентную одному миллиону долларов, и каждая следующая номинация - 250 тысяч долларов.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".