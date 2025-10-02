В Кириллове впервые покажут коллекцию архимандрита Алипия

Выставка планируется в 2026 году

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Уникальную коллекцию архимандрита Алипия, наместника Псково-Печерского монастыря, впервые покажут в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, в стенах Кирилло-Белозерского монастыря. Выставка планируется в следующем году, сообщил ТАСС генеральный директор музея-заповедника Михаил Шаромазов.

"Мы планируем на будущий год привезти из Пскова коллекцию архимандрита Алипия, который в очень тяжелые времена [гонений на церковь] был наместником в Псково-Печерском монастыре. Удивительный человек, художник, собрал очень интересную коллекцию русского искусства. Ту часть, которая хранится в Пскове, мы привезем на будущий год", - рассказал ТАСС Шаромазов.

Алипий (Иван Воронов) воевал на фронтах Великой Отечественной войны, был награжден медалями "За взятие Берлина" и "За освобождение Праги". После войны работал художником, в августе 1950 года пострижен в монашество с именем Алипий. Был наместником Псково-Печерского монастыря с 1959 по 1975 год, до своей смерти. При нем были частично возвращены вывезенные нацистами монастырские ценности. Проведены масштабные реставрационные работы. Алипий активно боролся с закрытием монастыря во времена гонений в период руководства Никиты Хрущева. Всю жизнь собирал произведения искусства, известный коллекционер и меценат.

Как отметил руководитель музея-заповедника, в прошлом году, в год 100-летия Кирилло-Белозерского музея впервые попробовали показать художественные выставки, чего раньше не было, эта практика будет продолжена.

"С огромным успехом прошла выставка из Пермской художественной галереи. В этом году мы привезли две выставки из Абрамцево - выставка "Дар", где мы показали коллекцию журнала "Наше наследие" и абрамцевскую керамику, значительную часть экспозиции составляли работы Михаила Врубеля. Сейчас в подразделении музея в Вологде, в мастерской Татьяны Чистяковой, действует небольшая, но чрезвычайно важная выставка - это первый в Вологде показ берестяных грамот из Великого Новгорода. Будут и другие художественные выставки", - отметил Шаромазов.

Кирилло-Белозерский монастырь был основан в 1397 году монахом Кириллом, является крупнейшим православным монастырем-крепостью со времен Древней Руси. Крепость считается вершиной средневекового фортификационного искусства. Состоит из 11 каменных церквей, колокольни, двух трапезных, двух больниц, жилых и хозяйственных построек, находящихся в окружении двойного кольца крепостных укреплений XVI и XVII веков.