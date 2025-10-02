"Современник" объявил о совместных проектах с РГБ и двумя московскими музеями

Мероприятия пройдут в рамках программы "Про/ явление"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский театр "Современник" готовит в новом, 70-м, сезоне совместные проекты с Музеем современной истории России, Бахрушинским театральным музеем, Российской государственной библиотекой (РГБ) и Домом творчества Переделкино. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

В Музее современной истории России откроется выставка "Современник. Вместе со страной", в Российской государственной библиотеке пройдет цикл мероприятий "Слово и действие". По предложению Бахрушинского музея в их новом пространстве - мемориальном музее-мастерской Давида Боровского будет представлена экспозиция "Театр. Художники. Образы", - говорится в сообщении.

В Доме творчества Переделкино пройдет ряд экскурсий, объединенных общим названием "Драматурги. Контексты времени". Проект расскажет о таких авторах, как Виктор Розов, Михаил Шатров, Василий Аксенов, Михаил Рощин. "А в кинотеатре "Художественный" состоятся показы и творческие встречи в рамках проекта "Легендарная пьеса в театре и кино", посвященного спектаклю "Вечно живые" и фильму "Летят журавли", - добавляют в пресс-службе.

В самом театре, на Другой сцене, будет представлен фотопроект по работам Юрия Роста, он получит название "Крупным планом - артист". Кроме того, в юбилейном сезоне на домах, где жили народные артисты СССР Галина Волчек, Олег Табаков, Евгений Евстигнеев, народные артисты РСФСР Виктор Сергачев, Лилия Толмачева и Игорь Кваша, планируется открытие мемориальных досок.

"Еще один проект, "Лица", станет серией вечеров памяти и юбилеев выдающихся артистов и основателей театра. С департаментом транспорта Москвы запланирована серия мероприятий под названием "Время в пути". Одно из них - это запуск экскурсионного ретротрамвая на Чистых прудах", - заключили в "Современнике".

Упомянутые мероприятия пройдут в рамках программы "Про/ явление", нацеленной показать связь театра с историей страны и современными художественными процессами. ТАСС - генеральный информационный партнер театра.