Продолжение мультсериала "ПинКод" посвятили передовым областям науки

В новом сезоне запланировано 26 серий по 11 минут

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Создатели "Смешариков" выпустили продолжение научно-популярного мультсериала "ПинКод", посвятив его современным областям науки. Персонажи предстанут в обновленной стилистике, к ним присоединится еще один герой - искусственный интеллект по имени Эва, сообщила пресс-служба группы компаний (ГК) "Рики".

"Темы серий "ПинКод 2.0" затрагивают современные области науки: от нанотехнологий и биоинженерии до квантового шифрования. Создателей сериала консультировали ведущие эксперты Сколтеха. Над сезоном "ПинКод 2.0" работала авторская команда "Смешариков" - Алексей Горбунов, Светлана Мардагалимова, Мария Корнилова и другие. В новом сезоне запланировано 26 серий по 11 минут. Проект ориентирован на широкую семейную аудиторию. Премьера на Кинопоиске и KION - 2 октября", - говорится в сообщении.

Спустя восемь лет после завершения работы над проектом "ПинКод", ГК "Рики" представило его продолжение в обновленном 2D-формате. Действие разворачивается в виртуальной Мета-вселенной. "Зрителей ждет новая стилистика персонажей и локаций, а также появление нового героя: искусственного интеллекта Эвы, которая выступает в качестве помощника и источника данных, так и в роли провокатора изменений", - отметили в ГК "Рики".

Кроме того, в "Яндекс музыке" выходит подкаст "ПинКод. Новейшие технологии", в котором Смешарики совместно с разработчиками "Яндекса" будут разбираться в самых современных технологиях. Вместе с экспертами слушатели узнают, в частности, чем занимаются программисты и как это связано с кулинарией, где живут роботы-доставщики, как они находят нужный маршрут и каким будет искусственный интеллект в ближайшем будущем.

"ПинКод" - это не просто мультфильм, это целый мир научных открытий, который будет интересен всем - школьникам, студентам, родителям. Мы постарались наполнить историю актуальными темами, обновили стилистику, при этом сохранили традиции сериала. Но главная наша цель - вовлечь подрастающее поколение в процесс образования и научного поиска, мотивировать детей к исследованиям. Искренне надеюсь, что нам это удалось", - приводятся в сообщении слова продюсера проекта Татьяны Павловой.

"ПинКод" - это научно-познавательный спин-офф популярного сериала "Смешарики" производства ГК "Рики". Проект посвящен изучению мира технологий и открытий.