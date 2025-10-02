Посещение Эрмитажа будет бесплатным в День учителя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Посещение Государственного Эрмитажа будет бесплатным в День учителя, 5 октября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале музея.

"С 2025 года Всемирный день учителей становится еще одним праздником, в который жители и гости Санкт-Петербурга могут бесплатно посетить все экспозиционные комплексы Государственного Эрмитажа", - говорится в сообщении.

В этот день можно будет бесплатно войти в Главный музейный комплекс, Главный штаб, Реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня", Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I.

"Уникальная особенность праздничных билетов - бесплатная экскурсия по маршруту открытого хранения Реставрационно-хранительского центра "Старая Деревня", - отметили представители музея.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский ранее объявил, что посещение музея будет бесплатным по определенным праздникам. Помимо Дня учителя, в Эрмитаж можно будет войти бесплатно в Рождество, 23 февраля и 8 марта, в День космонавтики, в День музеев, в День народного единства и в День святой Екатерины, когда музей отмечает свой праздник.