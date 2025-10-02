Сергей Жуков написал 15 песен для мюзикла "Ты у меня одна"

В представлении сыграет сын российского певца Энджел Жуков

Редакция сайта ТАСС

Сергей Жуков © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российский певец, солист и лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков создал 15 композиций для мюзикла "Ты у меня одна", премьера которого состоится 15 октября на сцене Московского Губернского театра. Музыкант также является автором идеи постановки, сообщили ТАСС организаторы мюзикла.

"Жуков стал автором идеи и музыки постановки: для спектакля он написал 15 новых песен, каждая из которых помогает зрителям глубже прожить историю вместе с героями. Помимо новых песен к спектаклю снято несколько видеоклипов, что довольно необычно для современной театральной сцены", - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что главного героя в постановке сыграет сын Сергея, 15-летний Энджел Жуков. "Сам Сергей также выйдет на сцену в этом спектакле. Это станет театральным дебютом знаменитого артиста", - уточнили в пресс-службе.

Жуков рассказал, что основные события мюзикла разворачиваются в годы Великой Отечественной Войны, поэтому для него важно, чтобы эту постановку увидело большое количество людей и память о героях войны сохранялась, а его песни, написанные для постановки, тронули души зрителей.

"Мюзикл "Ты у меня одна" - для меня не просто спектакль, а особенный, очень личный и очень непохожий на все, что я делал ранее, проект. Я хотел, чтобы музыка, которую я создавал три года, стала его сердцем. Сейчас, когда мы активно готовимся к премьере, я снова и снова проживаю все вместе с актерами и создателями спектакля. Я вижу, как все больше и больше оживает эта история, и, знаете, она трогает до слез. Особенно важно, что спектакль увидят дети, ведь именно для них мы и задумали этот проект, чтобы память о войне и героях жила вечно", - сказал он.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.