Российский национальный оркестр отметит 35-летие концертом в Московской консерватории

Также мероприятие приурочено к 65-летию художественного руководителя и главного дирижера Александра Рудина

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российский национальный оркестр (РНО) даст концерт 16 ноября в Большом зале Московской консерватории, где 35 лет назад состоялось его первое выступление. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РНО.

"Российский национальный оркестр даст концерт в Большом зале консерватории 16 ноября 2025 года - спустя ровно 35 лет после первого выступления, также состоявшегося на этой легендарной сцене. В программу вошла Симфония №1 ре мажор "Классическая" Сергея Прокофьева, звучавшая и в день дебюта. Также будут исполнены сочинения Эдварда Грига и Иоганнеса Брамса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что праздничный вечер откроет серию юбилейных концертов, приуроченных к 35-летию оркестра и 65-летию его художественного руководителя и главного дирижера Александра Рудина. Следующее торжество состоится 25 ноября в Концертном зале имени Чайковского, где отметят не только юбилей РНО, но и день рождения маэстро.

ТАСС - генеральный информационный партнер РНО.