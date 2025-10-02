Денис Мацуев выступит на концерте к 85-летию зала Чайковского

В программу мероприятия входят концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром до мажор, соч. 56 и Фантазия для фортепиано, хора и оркестра до минор, соч. 80

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Концертный зал имени П. И. Чайковского 12 октября отметит 85-летие торжественной программой с участием ведущих музыкантов страны - народного артиста России пианиста Дениса Мацуева, скрипача Павла Милюкова, виолончелиста Александра Рамма и других. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской филармонии.

"Концертному залу имени П. И. Чайковского - главной площадке Московской филармонии, исполняется 85 лет 12 октября. <…> В день рождения зала здесь будут звучать масштабные шедевры Бетховена в исполнении Дениса Мацуева, Павла Милюкова, Александра Рамма, Российского национального молодежного симфонического оркестра, Государственного хора имени А. В. Свешникова под управлением Федора Безносикова и превосходных солистов-певцов", - сказали в пресс-службе.

В программе - Концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром до мажор, соч. 56 и Фантазия для фортепиано, хора и оркестра до минор, соч. 80. Выбор произведений приурочен и к другой дате: в этом году мир отмечает 225-летие со дня рождения Людвига ван Бетховена.

По словам Мацуева, для многих музыкантов Зал Чайковского является особенным местом. "Этот зал - одно из тех мест, что я мог бы назвать своим домом. Это не только блестящая акустика, афиша мирового уровня - это в первую очередь люди и неповторимая атмосфера. Мы были вместе и в трудные времена, и в радостные моменты. Для меня честь снова выйти на эту сцену в день ее юбилея", - отметил он.

Концертный зал имени Петра Ильича Чайковского был открыт 12 октября 1940 года, в год 100-летия со дня рождения композитора. Первоначально спроектированный для театра Всеволода Мейерхольда, он впоследствии стал главной сценой Московской филармонии. Сегодня зал ежегодно принимает более 300 тыс. зрителей и остается одной из центральных музыкальных площадок страны.