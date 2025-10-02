В Петербурге впервые вручили киномузыкальную премию Cinema Jazz Awards

Победителем премии стал ансамбль Константина Хазановича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Ансамбль Константина Хазановича стал победителем киномузыкальной премии Cinema Jazz Awards, вручение которой впервые состоялось в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Конкурс проходил в Джаз-клубе Игоря Бутмана.

"Наше принципиальное отличие - то, что у нас это конкурс, у нас есть жюри, которое выставляет оценки. Участники борются за звание "Лучший тапер страны", - рассказал журналистам сооснователь премии Михаил Довженко.

В марте в Москве вручили 19-ю по счету киномузыкальную премию Cinema Jazz Awards, а осенью премия приехала в Петербург. На сцену Джаз-клуба Игоря Бутмана вышли ансамбль JazzPhil Филиппа Мещерякова, ансамбль Константина Хазановича, "Чижик-джаз-квартет" и Stankov Jazz Band. Каждый коллектив представил собственный оригинальный саундтрек к шедеврам немого кино - картинам "Метрополис" Фрица Ланга (1927), "Носферату, симфония ужаса" Фридриха Мурнау (1922), "Шахматная горячка" Всеволода Пудовкина (1925) и "Пароходный Билл младший" Бастера Китона (1928).

Помимо главной премии, на конкурсе также присудили приз зрительских симпатий - он достался коллективу "Чижик-джаз-квартет".

Довженко отметил, что за время проведения конкурса - с 2009 года он проходит в Москве - фильмы, которые озвучивали коллективы, не повторялись ни разу: речь идет о четырех отрывках в каждом творческом состязании. "В Петербурге я взял фильмы, которые в самом начале мы брали в Москве, потому что это гарантированные хиты. <…> Я в программу отбираю фильмы из разных стран, то есть это Советский Союз, Европа, Азия, Америка. И чтобы фильмы были разных жанров. Например, в сегодняшней программе - комедия, комедия, фильм ужасов, социальная драма, чтобы палитра была совершенно разной", - пояснил он. По его словам, конкурс не только знакомит публику с творчеством талантливых музыкантов, но также несет просветительскую функцию, так как, придя в зал, зритель узнает любопытные факты об истории кинематографа и создании конкретных кинопроизведений.

Членами жюри выступили художественный руководитель "Москонцерта" Басиния Шульман, кинопродюсер Елена Марковская, художники Константин Поляков и Михаил Ленн, музыкант Михаил Башаков, художник Виктор Кобзев, сотрудник Золотой кладовой отдела "Галерея драгоценностей" Эрмитажа Виктория Киджи и участник интеллектуальных игр Александр Друзь.

О премии

Cinema Jazz Awards - конкурс живых саундтреков к немому кино, основанный Михаилом Довженко и Романом Христюком. Джазовые ансамбли озвучивают знаменитые фильмы той эпохи, создавая новое восприятие киноклассики. В разное время его лауреатами становились ансамбль Владимира Нестеренко, квартет Ивана Фармаковского, этно-проект Григория Сандомирского, квинтет Сергея Архипова и другие. На конкурсе 2025 года в Москве главной награды удостоился ансамбль Ильи Зырянова.